В Днепропетровской области во время фестиваля KozakFest сильным ветром сорвало крышу с основной площадки выступлений
Как передает УНИАН, погиб рабочий сцены, еще двое пострадали. Из-за непогоды все сегодняшние мероприятия фестиваля были отменены.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как передает УНИАН, погиб рабочий сцены, еще двое пострадали. Из-за непогоды все сегодняшние мероприятия фестиваля были отменены.
Георгий Жуков… Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором. Видимо, погромщики хотели сделать жест в сторону запада, но просчитались…