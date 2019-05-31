Первокурсникам некоторых вузов платят за участие в слежке на ЕГЭ за школьниками

Студентам первых курсов некоторых вузов платят за «слежку» на сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы школьники не могли даже иметь какие-либо подсказки. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александр Скаковский.

Дети, сдававшие ЕГЭ по истории, по его словам, были свидетелями, когда к ним в коридоре подходили так называемые «волонтеры» и интересовались о наличие шпаргалок. Выходивших детей в туалет во время сдачи экзамена эти люди подлавливали с тем же вопросом. «Те, кто попадался на эту провокацию непонятных людей, то потом таких школьников сдавали организаторам и лишали возможности сдать экзамен, просто за то, что у них имелась с собой шпаргалка», — рассказал он.

Как выяснил А.Скаковский, к этому делу привлекают, так называемых, «общественных наблюдателей». «Это в принудительном порядке привлекают первокурсников, которые выглядят помоложе, и заставляют участвовать в этих провокациях. Им платят 35 тысяч за участие в таких пяти экзаменах ЕГЭ. И если они выявляют подобных нарушителей, сам факт наличия шпаргалок у детей, им платят деньги. Причем их это делать заставляют», — сообщил он.

По некоторым данным, добавил А.Скаковский, в подобных «наблюдательных процессах» привлекают участвовать студентов МПГУ (им.Ленина).

«На мой взгляд, подобная полицейская провокативная практика в нашу эпоху, когда дети буквально мрут на экзамене, когда с ЕГЭ увеличивается количество детских суицидов, неприемлема. Вместо психологической помощи наше государство решает потратить деньги на подобные провокации», — подчеркнул он.

«Я как преподаватель собираюсь писать заявление и обращение к уполномоченному по права ребенка, чтобы разобраться в этой ситуации», — заключил он.