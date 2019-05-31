Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку видеозаписи из орловской колонии № 2 в городе Ливны. По результатам служебной проверки будут приняты меры в отношении руководства и офицерского состава колонии. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

«По данному факту выехала группа сотрудников Центрального аппарата (ФСИН), которая займется проверкой по данному случаю. Здесь, вне всякого сомнения, видно упущение руководства колонии. Речь не идет о самом праздновании (Пасхи), но то, как это снимается, и сама съемка на видеоноситель — это уже два факта нарушения. Если подтвердится, что это реальная запись, то руководство колонии, я считаю, устранилась от своей работы, они не совсем хорошо выполняют свои обязанности. Конечно, к ним будут приняты меры дисциплинарного взыскания. За подобные факты руководство колонии подлежит увольнению», — сказал он.

Также, добавил В.Максименко, меры должны быть приняты и к начальнику управления по области. «Потому что нельзя не знать, что происходит в (собственных) колониях. Либо это происходило с его (начальника) попустительства и слабого контроля, либо он работать особо хорошо не умеет», — отметил он.

В опубликованном ролике заключенные празднуют Пасху, они поздравляют друг друга с праздником.

По мнению В.Максименко, то, что заключенные отмечают Пасху, это нормально, но то, что они снимают праздник на видео и передают приветы уголовным авторитетам, это упущение в работе офицерского состава.

В.Максименко добавил, что в заключении находятся люди разных национальностей, они всегда отмечают свои религиозные праздники, однако делать это надо в установленном порядке.