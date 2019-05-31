Зампред ОНК Москвы Меркачева не видит особых нарушений в опубликованном видео, где в орловской колонии отмечают Пасху

Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева не видит особых нарушений в распространенном в СМИ видеоролике, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«По большому счету нарушений там как таковых немного. То, что накрывают столы — это нормально, это не запрещается. На столах нет алкоголя, мы не видим, что все общались бы по мобильному телефону. Возникает вопрос, на какой носитель было сделано это видео. Тут может быть какой-то повод для проверки», — сказала она.

Е.Меркачева отметила, что криминальная субкультура есть в каждом СИЗО и колонии.

«Мы должны понимать, что на сегодняшний день криминальная субкультура она является альтернативой каким-то протестным явлениям, назревающим внутри общества. И когда мы говорим, что сейчас нет АУЕ («Арестантский уклад един») — это неправда. Это есть в каждом московском СИЗО. Это естественное явление. его можно подавлять всяческим образом, но результат может оказаться непредсказуемым», — сказала она.

По мнению Е.Меркачевой заключенные орловской колонии №2 не совершают особых нарушений при праздновании пасхи, настораживает только то, отметила она, на какие средства был накрыт праздничный стол.

Прокуратура Орловской области, по информации, размещенной в СМИ, «о нарушениях законодательства в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области прокуратурой области незамедлительно организована проверка».