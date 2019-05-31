Скончавшийся в воскресенье в Омске бывший генпрокурор РФ Казанник был человеком независимым и честным – Сванидзе

Бывший генеральный прокурор РФ, доктор юридических наук и известный политик Алексей Казанник, скончался в Омске в возрасте 77 лет. По словам писателя и историка Николая Сванидзе, он был честным, независимым и принципиальным человеком. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Алексей Казанник останется в памяти как человек независимый, самостоятельный и внутренне честный. Поэтому память о нем хорошая и чистая», — сказал он.

Алексей Казанник был генпрокурор РФ с 1993 по 1994 год. Стал знаменитым в мае 1989 года, когда на первом съезде народных депутатов СССР уступил свое место не прошедшему в состав Верховного Совета страны Борису Ельцину.

С 1996 года по 2003 год Казанник работал заместителем губернатора Омской области, много лет преподавал на юридическом факультете Омского государственного университете имени Ф. М. Достоевского.