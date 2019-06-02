Сборной России грозит отстранение от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио

Федерация, якобы помогла скрыть допинговые нарушения прыгуну в высоту Данилу Лысенко. В августе 2018 года спортсмен, ставший победителем на ЧМ в помещении, был отстранен от международных соревнований из-за пропуска сдачи допинг-проб. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уже назвал материал The Sunday Times спекуляцией, призвав ориентироваться на официальную позицию международных спортивных организаций. В интервью ТАСС Поздняков напомнил, что МОК однозначно заявил, что российская команда примет участие в Играх в Токио. Если будут нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти только об индивидуальной ответственности, а не о коллективной , — подчеркнул Глава Олимпийского комитета России.