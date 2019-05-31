Руководство орловской колонии №2, где заключенные отмечали Пасху, может быт уволено

Это в интервью «Эхо Москвы» допустил замглавы ФСИН Валерий Максименко. Также по его мнению, дисциплинарные меры могут применить у начальнику орловского управления ФСИН. Максименко подчеркнул, что празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, однако это должно происходить под контролем сотрудников ФСИН. Ранее в интернете опубликовали видео из орловской колонии, на котором один из мужчин за накрытым столом произнес речь, которую закончил словами «Христос воскрес» и «Жизнь ворам», а также пожелал присутствовавшим всего хорошего от неких Арсена Ереванского и Ромы Шамана». Колонию сейчас проверяют прокуратура и центральный аппарат ФСИН.