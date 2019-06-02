Перед взрывами в Дзержинске на оборонном предприятии «Кристалл» МЧС выявил 35 противопожарных нарушений

Как передает ТАСС, это следует из материалов внеплановой проверки, проведенной в конце апреля. Проверяющие выявили тогда складирование горючих материалов в помещениях, отсутствие противопожарных дверей и путей безопасной эвакуации людей с верхних этажей здания. Свою проверку в конце апреля проводил и Ростехнадзор, который выявил 7 нарушений. Накануне в одном из цехов «Кристалла» произошло несколько взрывов, начался пожар. После ЧП за медпомощью обратились 89 человек, 16 из них госпитализировали. В самом городе предстоят масштабные восстановительные работы.