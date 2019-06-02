Несколько сотен активистов движения «желтые жилеты» провели марш в Париже против полицейского насилия

Как передает Франс Пресс, участники прошли до площади Бастилии, неся в руках фотографии людей, пострадавших от силового разгона протестных акций. В частности, они потребовали ввести мораторий на применение полицией спецружей, стреляющих крупнокалиберными резиновыми пулями, а также некоторых гранат со слезоточивым газом. Активисты также потребовали отставки президента Макрона и министра внутренних дел Кастанера.