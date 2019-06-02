В полиции Петербурга утверждают, что непричастны к избиению 17-летнего Вадима Коваля

Об этом «Новой газете» сообщили в самом ведомстве, где проведена доследственная проверка. В полиции утверждают, что на самом деле подростка избили охранники магазина, которые задержали Коваля по подозрению в краже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем, мать юноши еще накануне написала заявления в прокуратуру и СК с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по ее мнению, избили сына. «Новая» отмечает, что родственники забрали подростка избитым именно из полиции .