Британский МИД не  будет препятствовать экстрадиции в США основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа

В эфире Си-би-эс Глава Форин офис Джереми Хант заявил, что Великобритания должна придерживаться собственной правовой процедуры. Сегодня газета «Политико» сообщила со ссылкой на свои источники, что американский Минюст не будет предъявлять обвинения Ассанжу в публикации ряда важных документов из-за истечения срока давности. Ассанж сейчас отбывает в Великобритании 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. Параллельно идет рассмотрение запроса о его экстрадиции в США. Там ему грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.