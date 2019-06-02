РПЦ опровергла слухи о том, что останки детей Николая II Алексея и Марии исчезли из Новоспасского монастыря в Москве. Как заявил ТАСС пресс-секретарь Патриарха Кирилла священник Александр Волков, это ложная информация. Ранее издание URA.RU писало, что останки якобы уничтожены в ходе неудачных опытов, заказанных церковью. Следственный комитет в сентябре 2015 года возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. РПЦ до сих пор не признала «екатеринбургские останки» царскими.