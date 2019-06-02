Выросло число жертв пожара в г. Богданович в Свердловской области

Как передает РИА, в сгоревшей квартире спасатели нашли тело пятого погибшего – пожилого мужчины. Как сообщалось ранее, в квартире проживает многодетная семья. Родители со старшим ребенком уехали на соревнования. За остальными детьми присматривала их 12-летняя сестра. Она успела выбежать из горящей квартиры и осталась жива. Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четверо мальчиков в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. Также пострадала пожилая женщина. Возбуждено уголовное дело.