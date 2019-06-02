Клубы российской Премьер-лиги сохранили места в дивизионе по результатам стыковых матчей

Уфа и Крылья Советов остаются в элите.

О том, что Томь, которая финишировала третьей в Футбольной национальной лиге не слишком стремится в РПЛ говорили все, вплоть до властей области. Денег, чтобы играть на этом уровне у клуба не хватает. Тем не менее, никто не утверждал, что у игроков есть некие задания, что и подтвердил ответный матч с Уфой. Нападающий Томи Гасилин забил уже в начале встречи и свел к минимуму преимущество Уфы, которая выиграла в первой встрече 2-0. На последних минутах Томь пошла в атаку. Вратарь Уфы Александр Беленов так отчаянно тянул время, что получил две желтые карточки за минуту и был удален. Его место занял нападающий Кротов. Счет так и не изменился 1-0. Уфа остается в РПЛ, Крылья Советов решили задачу уже в первом матче , победив в гостях Нижний Новгород 3-1. Нижегородцы ответили тем же, но их успех был скромнее 1-0. Единственный гол забил Данил Фомин.

По итогам сезона Премьер-Лигу покинули Анжи и Енисей. Их места займут Тамбов и Сочи.