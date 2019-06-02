В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом

Несколько человек получили травмы.

Сигнал тревоги, люди, которые в панике убегают с теплохода, который швартуется у берега. В это время огромный по сравнению с прогулочным судном круизный лайнер врезается в него и таранит причал. Слышны мощные удары и крики людей.

интершум

Инцидент произошёл возле морского вокзала Сан-Базилио в канале Джудекка в Венеции. На борту теплохода River Countess было 130 человек. Не все успели выйти на сушу. При столкновении некоторые пассажиры упали в воду. Не менее пяти иностранных туристов, как пишет газета Репубблика, пострадали – четверо на теплоходе, ещё один на круизном лайнере Эм-эс-си Опера, они в больнице, опасности для жизни травмы не представляют, говорят медики. Россиян среди пострадавших нет, сообщили в генконсульстве нашей страны в Милане. К аварии по предварительным данным привёл отказ двигателя. Буксиры пытались остановить столкновение дрейфующего лайнера с теплоходом, но оборвался трос. В Венеции давно стоит проблема прохода круизных лайнеров неподалёку от площади Святого Марка. Пока решить её не удалось. Но городские власти обещали, что запретят судам это делать, отмечает агентство ТАСС.

В среду венгерский прогулочный катер «Русалка» возле одного из мостов через Дунай в Будапеште столкнулся с большим крейсером «Викинг» швейцарской компании. На борту было 35 корейских туристов. 7 погибли, еще семерых спасли, остальные считаются пропавшим без вести.