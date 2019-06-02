Госдеп США начал требовать практически у всех соискателей виз информацию об их страницах в соцсетях, адресах электронной почты, а также номерах телефонов. Как передает Ассошиэйтед Пресс, требование вступило в силу с начала месяца после утверждения изменений в формы заявлений на получение практически всех типов иммиграционных и неиммиграционных виз в США.

Как москвичи относятся к требованию Америки указывать свои реквизиты в соцсетях для получения виз и готовы ли они менять свое поведение в Интернете, — в этом пытался разобраться наш корреспондент :

Опрошенные люди проявили полное единодушие: они уверяли, что новые визовые требования Вашингтона их никак не коснутся. Специалист по клиническому применению ультразвука Никита, в частности, сказал, что не планирует поездку в США. Он также выразил сомнение в том, что ситуация кардинальным образом изменится.

Андрей, в свою очередь, полагает, что бояться указывать свои аккаунты в анкете на американскую визу не нужно: для этого, по его словам, необходимо просто соблюдать правила приличия.

О том, что необходимо соблюдать культуру поведения в соцсетях, рассказал и инженер Игорь.

А выпускник Высшей школы экономики, пожелавший остаться неизвестным, и вовсе считает, что российские законы, связанные с регулированием интернета, гораздо жестче требований США.

Еще ряд опрошенных мной людей сказали, что не планируют корректировать поведение в соцсетях, потому что используют их только для личного общения.

Согласно опросу, проведенному ранее американской компанией Gallup, около 20% россиян хотят эмигрировать за рубеж. При этом 12% от этого числа в качестве желаемого направления назвали США. Схожие выводы в декабре прошлого года представил и российский «Левада-центр».

По сведениям агентства, изменения затронут около 15 млн иностранцев, а согласно опросу американской компании Гэллап, около 20% россиян хотят эмигрировать за рубеж. 12% от этого числа прямо указали США.