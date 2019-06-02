В Харькове активисты украинских националистических движений снесли памятник маршалу Георгию Жукову

На месте снесенного с постамента бюста был водружен флаг Украины.

Бюст сносили в присутствии правоохранителей — на проспекте Петра Григоренко, который еще совсем недавно носил имя военачальника и «маршала победы». Полицейские в шлемах пытались не допустить, чтобы толпа довольно радикальным образом настроенных людей из так называемого «Национального корпуса» довела свои планы до конца. В какой-то момент даже пошли в дело спецсредства. Однако, в итоге при помощи веревки, наброшенной лассо на бюст, и сил десятка человек, бронзовый монумент оказался на газоне.

Все произошло недалеко от Дворца спорта, в котором сегодня начал работу учредительный съезд партии мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса. Мероприятие сопровождается акциями протеста, а его участникам пришлось пробираться к месту проведения собрания через коридор желто-голубых флагов, которые держали выстроившиеся в шеренги противники новой политической силы. На Украине звучат предположения, что в преддверии осенних выборов в Раду, «Партию мэров» создали для того, чтобы собрать в поддержку пропрезидентской коалиции голоса русскоязычных жителей Украины. Что касается противостояния вокруг бюста, то оно берет истоки еще в 2016-м, когда был принят закон о декоммунизациии. Городской глава Харькова Геннадий Кернес, впрочем, этой весной поддержал идею вернуть имя маршала победы, проспекту, который прежде носил его имя, сказав, что это было бы восстановлением исторической справедливости.

Две недели назад в Харькове на фоне сбора подписей за возвращение имени маршала Жукова на карту города произошли столкновения сторонников и противников этой инициативы.