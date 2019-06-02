В Омске в возрасте 77 лет скончался Алексей Казанник, занимавший пост генерального прокурора РФ в 1993-1994 гг.

В новейшую историю России он вошел в мае 1989 г, когда на I съезде народных депутатов, будучи избранным в Верховный Совет СССР, уступил свое место опальному тогда Борису Ельцину.

После амнистии участников событий осени 1993г вопреки распоряжению тогда уже президента Ельцина воспрепятствовать выполнению постановления Госдумы, Алексей Казанник в 1994 г. освободил всех заключенных из следственного изолятора «Лефортово» и в тот же день подал заявление об отставке.

Писатель и историк Николай Сванидзе вспоминает о Алексее Казаннике как честном и принципиальном человеке.

Прощание Алексеем Казанником состоится во вторник на юрфаке Омского Госуниверситета.