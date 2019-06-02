Еще пятеро кандидатов на пост губернатора появились в Петербурге, они подали документы в Горизбирком

Также со своими представителями на предстоящих выборах определились «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Первыми документы в городскую избирательную комиссию сегодня подали трое мало кому известных муниципальных депутатов. Это Николай Заборский из «Партии Прогресса», Владимир Козыро из «Демократической партии России» и Любовь Посняченко из «Коммунистической партии социальной справедливости». Около полудня в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга официально зарегистрировался депутат Госдумы Владимир Бортко. Он баллотируется от КПРФ. А спустя два часа документы в Горизбирком принес депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. Он выдвигается от партии «Гражданская платформа». Кроме того, со своими кандидатами определились «Справедливая Россия» и ЛДПР. От первой участвовать будет Надежда Тихонова, а вторую представит Олег Капитанов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что от справедливороссов на выборы может пойти лидер петербургского отделения партии Марина Шишкина, однако сегодня она взяла самоотвод. Таким образом, на данный момент можно говорить о том, что участвовать в выборах намерены 11 претендентов. Однако большинство из них не смогут пройти муниципальный фильтр. Это препятствие преодолеют только те, кому это позволит «Единая Россия».

Накануне документы в Горизбирком подали временный губернатор Александр Беглов, бывший омбудсмен Игорь Михайлов, Павел Созинов от «Российской партии пенсионеров» и Андрей Алексеров из «Патриотов России».