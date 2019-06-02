Прокуратура и ФСИН проверяют видеозапись из орловской колонии №2

Запись опубликовали 31 мая «Орловские новости». На видео заключенные отмечают Пасху.

Как заявил Эху Москвы замглавы ФСИН Валерий Максименко, этот случай будет тщательно расследован.

Заместитель председателя московской ОНК Ева Меркачева не заметила в этом видео особых нарушений. Ее настораживает только то, что стол накрыт на средства так называемого «общака» и факт самой видеосъемки.

Напомним, некоторое время назад широкий общественный резонанс получили аналогичные видео о том, как проводит время в колонии Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу о Кущевской банде. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал надежду, что подобные истории впредь не повторятся.

Для выяснения обстоятельств празднования заключенными Пасхи в орловской колонии туда направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.