Уфа проиграла ответный стыковой матч Томи, но сохранила место в Российской футбольной Премьер-Лиге

В первой встрече команда Вадима Евсеева забила томичам два безответных гола, но многие специалисты называют этот счет самым опасным, поскольку теряется концентрация. Мощным началом Томь заставила соперника сосредоточится. Уже на 11 минуте Алексей Гасилин открыл счет. Уфимцы сумели отстоять шаткое преимущество, хотя на последних минутах в их штрафной не раз возникала паника. Голкипер Александр Беленов получил две желтые карточки за затяжку времени и был удален с поля. Тем не менее, счет так и не изменился 1-0. Этого хватило Уфе, чтобы остаться в элитном дивизионе. Напомню, что руководство области заявляло о том, что ресурсов для того, чтобы играть в Премьер-Лиге не достаточно. Клуб до конца не расплатился с долгами и подумывает о строительстве нового стадиона.

ОТВОДА

Несколько минут назад в Самаре начался еще один стыковой матч. Крылья Советов принимают Нижний Новгород. В первой встрече самарцы победили в гостях 3-1