Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа сенсационно потерял свои титулы чемпиона мира в бою с мексиканцем Руисом

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа сенсационно потерял свои титулы чемпиона мира в бою с мексиканцем Энди Руисом.

Руис оказался наголову ниже соперника и почти на 10 килограмм тяжелее. На ринге он выглядел комично, словно работяга толстяк, на минуту отлучившийся из бара. Уже в третьем раунде Джошуа серией ударов повалил его на настил и, как ни странно, это событие оказалось для него роковым. Руис, несмотря на комплекцию, работал очень быстро и фаворит просто не успевал за ним. Мексиканец дважды соперника в нокдаун, умело разбивая дистанцию и работая сериями ударов. Однажды Джошуа буквально спас гонг, но в седьмом раунде стало понятно, что это не спасение, а отсрочка. После очередного падения Джошуа побрел в свой угол и не смог ни ответить на вопрос рефери «А как же бокс?», ни продолжить бой. Боксер, который побеждал Александра Поветкина и отобрал у Виталия Кличко все его титулы непросто побежден, а разбит.

Энди Руси стал чемпионом мира по трем престижным версиям из четырех.