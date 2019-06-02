Полиция применила спецсредства в отношении участников беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме

Перед этим, как сообщают израильские СМИ, полицейские были атакованы представителями местной арабской общины.

Пресс-служба израильских сил правопорядка сообщила, что сотни человек адресовали полицейским и тем, кого они сопровождали слова оскорблений. Едва на Храмовую гору взошли посетители-евреи, мусульмане принялись забрасывать их, а заодно и блюстителей порядка подручными предметами. Глава полицейского управления Иерусалима генерал Дорон Йедид отдал приказ о силовом ответе. Все произошло в ходе торжеств по случаю Дня Иерусалима, который отмечается в 52-й раз в память о переходе всей территории древнего города под контроль Израиля после «шестидневной войны» 1967-го года. Однако, это всегда становится предметом распрей. Статус Храмовой горы, которую палестинцы называют Аль-Харам аш-Шариф, является одной из наиболее острых тем в палестино-израильских отношениях. Именно на Храмовой горе в Старом городе расположена мечеть Аль-Акса. И когда израильский праздник совпадает с заключительными днями месяца Рамадан, в Старом городе происходят не только торжественные события. Как сообщает агентство Maan, около 400 евреев в сопровождении полиции все-таки преодолели свой путь до конца.

Несколько участников беспорядков были задержаны. В связи с проведением праздничных мероприятий в Иерусалиме, особенно в Старом городе, усилены меры безопасности.