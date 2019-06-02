Крупнейший в Центральной Украине фестиваль этно-рока не обошёлся без происшествий

Накануне ураган привёл к обрушению крыши сцены, один человек погиб, двое пострадали.

Непогода вчера сорвала планы устроителей фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области и многих тысяч зрителей. Во время музыкального мероприятия с участием групп СКАЙ, Друга Рiкa, Чумацький шлях и других, начался ливень и ураган. Непогода привела к обрушению крыши сцены. Судя по видео, размещённым в интернете, ветер рвёт металлические конструкции и кровлю, словно это тонкий лист бумаги. Организаторы фестиваля попросили зрителей отойти подальше от сцены до обрушения крыши. К несчастью жертв избежать не удалось. Погиб работник сцены, травмы получили два человека, в том числе женщина. Тысячи зрителей, по словам очевидцев и музыкантов пытались покинуть фестиваль под стеной дождя. Позже в госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области сообщили о спасении 135 человек. Всю ночь команда фестиваля пыталась устранить последствия непогоды, но восстановить полноценную работу сцены не смогли. Организаторы объявили, что сегодня концертов не будет.

Фестиваль проводят ежедневно с 2015го. В прошлом году его посетило более ста тысяч человек, сообщает агентство УНИАН.