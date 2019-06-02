На Храмовой горе в старом городе Иерусалима сегодня вспыхнули беспорядки с участием местной арабской общины

Сотни человек забросали израильских полицейских камнями и стульями. В ответ правоохранительные органы применили спецсредства. Полицейские сегодня сопровождали группу евреев, поднимавшихся на Храмовую гору в годовщину объединения города израильтянами. На Храмовой горе расположена одна из мусульманских святынь – мечеть Аль-Аца. Статус храмовой горы до сих пор остается наиболее острой проблемой палестино-израильских отношений.