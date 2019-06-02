Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня приехал в Минск

Ради новой должности бывший губернатор Иркутской области сложил с себя полномочия сенатора. Он был назначен послом после отставки Михаила Бабича, которого публично критиковали в Минске.

«Белоруссия – это очень близкая нам страна, и необходимо развивать интеграционные процессы», — говорил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Взаимоотношения между Россией и Белоруссией осложняет спор по ценам на нефть и газ, а также периодические ограничения поставок белорусских товаров в Россию.