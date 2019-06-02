Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 2020 года, утверждает британская газета Санди Таймс

По ее сведениям, это может быть связано с расследованием возможных антидопинговых нарушений в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Вопрос о полном отстранении сборной России от Олимпиады не стоит, сказал в интервью «Эху Москвы» гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

С 2015 года российские легкоатлеты для участия в международных соревнованиях должны получать индивидуальные разрешения и могут выступать только в нейтральном статусе.

Вопрос возможности восстановления членства во Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций ее совет рассмотрит 8 и 9 июня.