Россия будет доказывать, что у международного суда ООН нет полномочий рассматривать иск Украины

Завтра в Гааге начнутся слушания по делу, которое было инициировано Киевом еще в 2017 году. Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Киеве считают, что российские власти поставляют тяжелое вооружение, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам на востоке Украины, а второе обвинение касается положения крымских татар и украинцев в Крыму.

В российском МИДе считают, что противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций, к которым апеллирует Украина. В состав российской делегации на слушаниях в суде ООН войдут представители МИДа, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Росфинмониторинга и властей Крыма.