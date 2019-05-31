По мнению главы РУСАДА вопрос о полном отстранении сборной России от Олимпиады в Токио пока не стоит

Вопрос о полном отстранении сборной России от Олимпиады 2020 в Токио не стоит. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, комментируя заметку британской газеты The Times о возможном отстранении России от Игр-2020 из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко.

По словам Ю.Гануса, значимость дела определяется не столько самим спортсменом, сколько вероятным участием администрации Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Это вопрос больше касается не Данилы Лысенко, а насколько я понимаю, вопросы по вероятному участию чиновников ВФЛА в этом процессе. И вопрос не в отстранении всей нашей сборной. Я считаю вообще говорить об этом преждевременно», — сказал он.

Как пишет The Times, высокопоставленные чиновники из ВФЛА знали об изготовлении поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ю.Ганус отметил, что строить версии и делать прогнозы пока рано и нужно дождаться полного расследования с наибольшим количеством фактов.

«Мы не можем это комментировать. Расследование идет. Поэтому говорить о материалах расследования я бы не стал, и не буду, потому что это против правил. Для начала надо установить все факты», — подчеркнул он.