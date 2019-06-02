В Алжире на неопределённый срок отложены президентские выборы, намеченные на начало июля

Желающих участвовать в голосовании почти не оказалось.

Оппозиционные лидеры отказались бороться за президентский пост. И объявили выборам бойкот. Несмотря на то, что ещё несколько месяцев назад на акциях, которые собирали сотни тысяч людей, противники президента Алжира Абдельазиза Бутефлики требовали его ухода. 82-летний политик, прикованный к инвалидной коляске, в последние годы находился на грани жизни и смерти. Ухода президента, который правил страной 20 лет, добились. Документы на регистрацию подали лишь два кандидата, почти никому в стране не известные. К тому же сделали они это не своевременно. Конституционный совет страны отказался допустить их до выборов. Других кандидатов не было. Поэтому Конституционный совет объявил невозможным проведение выборов президента 4 июля. Голосование могут перенести на 60 дней, пишет алжирская газета Аль-Хабар. Свои обязанности продолжит исполнять временный президент Абделькадер Бенсалех, он занял высший пост чуть больше двух месяцев назад после ухода Бутефлики. Массовые акции протеста с его уходом не прекратились. Люди требуют отставки всех чиновников, которые работали с ним.

И.о президента Алжира обещал, что выборы нового главы будут прозрачными. Но противники власти этому не верят.