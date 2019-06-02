Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.

Поиск ведется согласно поданному заявлению, рассказали в управлении МВД по Забайкальскому краю. Об этом пишет интернет-издание «Чита.ру». Кто именно обратился в правоохранительные органы, не уточняется. В надписи, авторов которой сейчас ищут, была указана фамилия Путина, в которую между второй и третьей буквой добавлен символ решетки – первое слово, таким образом, можно было прочитать как «Пу#тин». Под ним соседствовало слово «вор». Надпись, как рассказали в мэрии Читы газете «МК», была убрана в тот же день. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал схожую надпись на баннере жителя Набережных Челнов «абсолютно оскорбительной». Активист Василь Тарасов вывесил ее в декабре прошлого года на мосту в центре города. Сначала его оштрафовали на 3,5 тысячи рублей: власти сочли, что он разместил так называемое «средство наружной информации» без согласования. Однако Верховный суд Татарстана отменил штраф и закрыл дело.

После вступления в силу закона о неуважении власти административным наказаниям были подвергнуты несколько россиян – как раз за высказывания в адрес В. Путина.