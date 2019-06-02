В Алжире отложены президентские выборы из-за отсутствия кандидатов. Это объявили в Конституционном совете страны, который утверждает кандидатуры для участия в выборах главы государства. Голосование было намечено на 4 июля. Кризис разразился в Алжире в феврале – после того, как президент Абдель Азиз Бутефлика, правивший 20 лет, объявил, что пойдет на 5-й президентский срок, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. После нескольких недель массовых протестов он подал в отставку.