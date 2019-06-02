В Алжире официально отменены президентские выборы, назначенные на 4 июля. В заявлении Конституционного совета страны говорится о том, что своевременное проведение выборов главы государства невозможно. Ранее в Алжире ни один из кандидатов не смог зарегистрироваться для участия в выборах. Правивший 20 лет Абдель Азиз Бутефлика подал в отставку в апреле, после массовых протестов и призывов военных, которые фактически контролируют страну.