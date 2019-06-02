В прокуратуре и ФСИН начали проверку видео с застольем заключенных колонии строгого режима в Орловской области

В прокуратуре и ФСИН начали проверку видео с пасхальным застольем заключенных колонии строгого режима в Орловской области. Об этом сообщается на сайте тюремного ведомства.

По итогам проверки обещают дать правовую оценку того, как сотрудниками исправительного учреждения был обеспечен режим режимных требований и соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. В сети активно обсуждают пасхальный пикник в ИК-2 Ливенского района Орловской области. На размещенных кадрах видно, как один из осужденных произносит речь перед заключенными, собравшимися площадке для прогулок вокруг столов с угощениями. С его слов, банкет по случаю Пасхи организовал криминальные авторитеты. На приветствие «Жизнь ворам!», участники застолья отвечают «Вечно!».

Впрочем, помимо криминальных авторитетов, шефскую помощь пенитенциарным учреждениям орловщины оказывает и РПЦ. Во взаимодействии с Орловско-Ливенской епархией управление ФСИН по Орловской области ежемесячно издает газету «Православный взгляд».

В конце прошлого года широкий резонанс вызвала и история с роскошными обедами, которые в колонии устраивал Вячеслав Цеповяз, осужденный из банды «цапков».