Власти Нижегородской области пообещали восстановить к проведению ЕГЭ четыре школы, пострадавшие в результате взрывов в Дзержинске. Уже в понедельник там должен пройти экзамен по русскому языку.

По данным правительства региона, в результате ЧП на предприятии «Кристалл» были выбиты окна в 32 школах, а также более чем в трех сотнях жилых домов. Их общее количество превышает тысячу. При этом, по данным начальника нижегородского управления МЧС Валерия Синькова, нужно восстановить около 150 социальных объектов. Тем временем губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что уже с понедельника власти начнут выплачивать компенсации пострадавшим в результате взрывов. Так, из областного бюджета и бюджета Дзержинска выделят по 150 тысяч рублей тем, кто был госпитализирован. Таковых 16 человек, они сейчас остаются в больницах. А всего, как сообщили в Минздраве, к медикам обратились 89 человек, из них 44 – это работники завода «Кристалл». Накануне там в цехе, где производят тротил, произошло несколько взрывов. В результате пять зданий предприятия оказались разрушены, кроме того, возник пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.