В Омске умер Алексей Казанник, который уступил свое место в Верховном Совете СССР Борису Ельцину

В октябре 1993 года Ельцин назначил его генеральным прокурором России, но меньше чем через полгода Казанник объявил об уходе в отставку в знак протеста против политического давления на него по делу об амнистии участникам путча 91-года и событий 93-го. Алексею Казаннику было 77 лет. Как сообщили в Омском государственном университете, где он преподавал. Прощание с ним пройдет 4 июня на юридическом факультете.