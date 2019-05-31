Гендиректор РУСАДА: Вопрос о полном отстранении сборной России от Олимпиады в Токио пока не стоит

Вопрос о полном отстранении сборной России от Олимпиады в Токио пока не стоит, — сказал Эху" гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. Ранее газета Санди Таймс написала со ссылкой на источники, что Россию могут лишить участия в следующих Олимпийских играх из-за обвинений в отношении прыгуна в высоту Данилы Лысенко. По словам Российского антидопингового агентства, значимость этого дела определяется не только самим спортсменом, сколько вероятным участием администрации Всероссийской федерации легкой атлетики. В свою очередь, глава этой Федерации Дмитрий Шляхтин сказал, что британские журналисты выдают желаемое за действительное, передает ТАСС.