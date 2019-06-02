Болельщики английского «Ливерпуля» празднуют победу команды в финале Лиге чемпионов

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Главный тренер проигравшего лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино сказал, что гордится своими игроками.

Победа в финале Лиги чемпионов стала лучшим вечером в карьере каждого игрока Ливерпуля, сказал главный тренер команды Юрген Клопп.

Во время матча на поле выбежала девушка в купальнике. Ее быстро увели стюарды, но за ночь число ее подписчиков в Инстаграме выросло более чем на 1 миллион.