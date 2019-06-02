Тайваньская компания Foxconn свернула несколько линий сборки смартфонов Huawei

Это произошло на фоне конфликта китайской корпорации с властями США, но напрямую может быть с этим и не связано.

Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники с персоналом в миллион человек. Среди подрядчиков – в том числе – Apple и Xiaomi. Теперь линии сборки смартфонов Huawei закрыты. Причиной стало уменьшение заказа со стороны китайской компании, сообщает издание The South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники. Они пояснили, что производители смартфонов обычно работают по гибкому графику и могут увеличивать или уменьшать заказы, чтобы соответствовать меняющимся условиям. Пока не вполне ясно, является ли сокращение производства временным явлением. При этом ситуация за полгода поменялась кардинальным образом – еще в начале 2019 года Foxconn пришлось нанять больше сотрудников, чтобы справиться с растущими продажами Huawei. Впрочем, сокращение заказа на сборку Huawei у Foxconn может быть связано с переносом производств к другому подрядчику. По некоторым сведениям Huawei заранее произвела устройств с запасом до года, а свой следующий смартфон в линейке Mate компания должна представить лишь осенью.

В середине мая Министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список». Американским компаниям запретили сотрудничать с Huawei, которая может лишиться обновлений Android, сервисов Google и ряда используемых технических решений.