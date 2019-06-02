Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила о решении уйти в отставку со всех руководящих постов. Это грозит распадом правительственной коалиции ФРГ.

Андреа Налес с апреля 2018 года была председателем СДПГ и с сентября 2017 года руководителем ее фракции в бундестаге. Долгое время она игнорировала катастрофический рейтинг старейшей «общенародной партии». Однако после разгромного поражения на выборах в Европарламент и гражданских выборах в Бремене Налес все же сделала вывод о необходимости дать партии новый шанс. Тем самым она признала свою ответственность за положение социал-демократов.

Налес попала под давление однопартийцев перед закрытым заседанием правления СДПГ, которое состоится в понедельник. На нем будет обсуждаться возможная стратегия партии, которая опустилась на третье место в рейтинге, пережив ощутимые потери. По последним опросам, лишь 12 процентов избирателей отдали бы за нее свой голос. Налес хотела поставить также вопрос о власти в партии, но соратники сигнализировали ей отсутствие поддержки.

Вполне вероятно, что это решение приведет к распаду правительственной коалиции и необходимости новых выборов в бундестаг. Единственный путь спасти СДПГ от окончательного провала — отказ от сотрудничества с консервативным блоком, который всегда был главным идеологическим противником социал-демократов. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил накануне, что исключает участие СДПГ в коалиции третий раз подряд.

В понедельник Налес официально заявит о своем уходе с поста председателя СДПГ, во вторник она сложит с себя бразды правления фракцией партии в бундестаге.