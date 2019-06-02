Еще трое кандидатов в губернаторы подали документы в петербургский Горизбирком

Сегодня зарегистрировались трое муниципальных депутатов.

Первым документы в городскую избирательную комиссию принес Николай Заборский из «Партии Прогресса». По его словам, в случае победы на выборах губернатора Петербурга, он сосредоточится на помощи малому бизнесу, пишет Фонтанка.ру. Эта тема близка Заборскому. Помимо того, что он муниципальный депутат в Сестрорецке, этот кандидат также является совладельцем компании под названием «Сестрорецкое кабельное телевидение». Кроме того, официально о своих губернаторских амбициях объявил Владимир Козыро из «Демократической партии России». Раскрывать подробности своей программы он отказался, однако заявил, что временный губернатор Александр Беглов ему не конкурент, а также добавил, что последнее слово за избирателями. Козыро также является муниципальным депутатом, только в Петро-Славянке. Последним на данный момент кандидатом стала Любовь Посняченко из «Коммунистической партии социальной справедливости». Она работает педагогом в Доме пионеров Калининского района. При этом в разговоре с журналистами она сказала, что намерена цитирую сотрудничать с Александром Бегловым и делиться с ним своим опытом конец цитаты. Отмечу, что главным препятствием для всех кандидатов в Петербурге является муниципальный фильтр. Кто сможет его пройти, решит «Единая Россия».

Партия «Справедливая Россия» официально объявила, что выдвинет на выборы в качестве кандидата Надежду Тихонову. Накануне документы в петербургский Горизбирком подали временный губернатор Александр Беглов, а также Андрей Алексеров из партии «Патриоты России», бывший омбудсмен Игорь Михайлов, глава исполкома городского Общероссийского народного фронта Павел Созинов и Владимир Григорьев из «Гражданской силы».