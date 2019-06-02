Школы в Дзержинске, где завтра должны проводить ЕГЭ, успеют восстановить после взрывов на оборонном заводе

Это заявили в правительстве Нижегородской области. По данным администрации региона, выбиты стекла более чем в трехстах жилых домах и в 32-х школах, передает ТАСС.

Всего восстановить нужно 150 социальных объектов, сказал начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков.

ЧП произошло накануне в одном из помещений, где производят тротил. Взрывы многих напугали, рассказал телеканалу «Звезда» очевидец Валерий.

В больницах остаются 16 человек. Завтра им будут перечислены по 150 тысяч рублей.