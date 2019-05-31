Sunday Times: Россию по некоторым данным могут отстранить от участия в Олимпийских играх в следующем году

Об этом пишет британская газета Sunday Times.

Допинговый скандал с российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко и возможный сговор чиновников Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Это как пишет Sunday Times может привести к тому, что российские спортсмены на летнюю Олимпиаду в Токио не поедут. Легкоатлета отстранили минувшим летом от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. Он по данным источников газеты знакомых с ходом расследования, предоставил поддельные документы, которые якобы подтверждали его болезнь во время процедуры. Справку Лысенко выдала клиника в Москве, но такого медучреждения в городе не оказалось. Здание по указанному адресу снесли, а врачей с такими именами не существует, пишет британская газета. В случае если обвинения в сговоре и фальсификации документов подтвердятся, Россию отстранят от Олимпиады, утверждают источники газеты. В Москве на это отреагировали, связав публикацию в Sunday Times с предстоящим заседанием Международной ассоциации легкоатлетических федераций, где рассмотрят вопрос о восстановлении в правах российской сборной. Позиция МОК – наша сборная выступит на Олимпиаде в Токио, комментировать очередную спекуляцию в британских СМИ нет смысла, сказал глава Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков. А глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что в статье цитата «желаемое выдаётся за действительное».

Значимость дела определяется не столько самим спортсменом, сколько вероятным участием администрации Всероссийской федерации легкой атлетики. Вопроса о полном отстранении России пока не стоит. Об этом «Эху» рассказал гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

В 2015 деятельность Всероссийской федерации лёгкой атлетики была приостановлена из-за нарушений нашими атлетами антидопинговых правил. Сейчас российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.