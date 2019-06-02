Мексиканский боксер Энди Руис сенсационно победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по четырем версиям. Бой был остановлен в 7-м раунде.

Казалось, что в 29-летнего Руиса мало кто верил по крайней мере, коэффициенты букмекеров разнились в диапазоне от 13 до 16 к 1. Да и изначально Джошуа, чемпион мира по версии WBA-super, WBO, IBF и IBO должен был драться с американцем Джареллом Миллером, но тот был отстранен от боя из-за допинга. Британец сходу попытался забрать инициативу и уже в третьем раунде отправил Руиса в нокдаун. Однако затем уже в том же раунде мексиканец дважды заставил Джошуа упасть на настил. Один из ударов – тяжелый хук слева. Еще несколько нокдаунов в седьмом раунде – и несмотря на то, что британец намеревался продолжить бой, рефери остановил поединок. На момент остановки боя, по данным профильных американских изданий, Руис побеждал у двух судей, Джошуа – у одного. Теперь уже экс-чемпион мира потерпел первое поражение в своей карьере, кроме того, это был его первый бой в США. Руис же завоевал 4 пояса и для звания абсолютного чемпиона мира ему нехватает пояса по версии WBC: он у американца Деонтея Уайлдера.

Промоутеры не исключают проведения реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.