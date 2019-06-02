Правозащитники рассказали о жестоком избиении в СИЗО Москвы бывшего совладельца фабрики Меньшевик Ильи Аверьянова

Правозащитники рассказали о жестоком избиении в четвёртом СИЗО Москвы бывшего совладельца фабрики Меньшевик Ильи Аверьянова. Готовится обращение в Генпрокуратуру.

Многочисленные гематомы, синяки и ссадины. Их обнаружили на теле бизнесмена Ильи Аверьянова члены Общественной наблюдательной комиссии. Они также выяснили, что у бывшего совладельца кондитерской фабрики «Меньшевик» несколько дней давление доходило до двухсот, но помещать в тюремную больницу не стали. Правозащитники изучили записи с камер видеорегистратора, на которых один из тюремщиков замахнулся ногой на лежащего на полу Аверьянова. Всё происходило в СИЗО-4 Москвы или как его ещё называют «Медведь». Арестант подтвердил членам ОНК, что сотрудники изолятора оказывали на него психологическое давление и применяли силу. В знак протеста пару недель назад Аверьянов порезал себе лезвием обе голени. ОНК обратится в генпрокуратуру, сообщил Интерфаксу ответственный секретарь комиссии Иван Мельников. Аверьянова обвиняют в убийстве охранника в конце 17 года, это произошло когда на фабрику пришли судебные приставы описывать имущество. Бизнесмен открыл стрельбу. Он утверждает, что сделал это случайно и никого убивать не хотел.

Столичное управление ФСИН ситуацию в СИЗО с бывшим совладельцем фабрики пока не комментировало.