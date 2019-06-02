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12:00, 02 июня 2019

Три взрыва на оборонном заводе в Дзержинске повредили более 50-ти зданий на территории предприятия

Разрушены три склада с готовой продукцией и два производственных здания. У остальных повреждены крыши и выбиты стекла, сообщает источник ТАСС. По данным МЧС, стекла также выбиты у 150-ти соцобъектов, среди которых десятки школ и детских садов. Ущерб от ЧП будет подсчитан в течение двух суток.

По последним данным, пострадали почти 90 человек. Госпитализированным выплатят по 150 тысяч рублей, — пообещал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.



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