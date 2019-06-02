Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, получила больше миллиона новых подписчиков в Инстаграме. Выяснилось, что это американская подруга российского пранкера, которая снималась для мужских журналов. На ее черном купальнике, в котором она появилась на поле, было написано название эротического сайта. Финал Лиги чемпионов в Мадриде завершился победой «Ливерпуля» над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:0.