В борьбу за пост губернатора Санкт-Петербурга вступила ЛДПР

Кандидатом от партии выбран глава ее фракции в городском парламенте Олег Капитанов, — передает ТАСС. на сайте Заксобрания Петербурга говорится, что он работал автомехаником, затем машинистом на железной дороге, был также инженером-конструктором, занимался разработкой и внедрением энергосберегающих технологий.

В КПРФ сообщили, что основным кандидатом от партии на пост губернатора Петербурга является кинорежиссер Владимир Бортко. В «Справедливой России» кандидата, как ожидается, определят сегодня.

Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов пойдет на выборы как самовыдвиженец, хотя является членом «Единой России».