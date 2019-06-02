Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала первую главу книги о событиях в Солсбери

Свои воспоминания Виктория Скрипаль назвала «Беседы с черным котом».

Основное внимание в первой главе своей книги Виктория Скрипаль посвятила тому, как родственники Сергея Скрипаля и его дочери Юлии восприняли известие об их отравлении. Эту часть она опубликовала на своих страницах в Фейсбуке и «Вконтакте». Виктория Скрипаль кратко рассказала о своей семье и описала, что вечером 5 марта прошлого года она пыталась посмотреть какой-нибудь сериал, а ее муж – починить старый компьютер. По словам племянницы экс-полковника ГРУ, это были «последние минуты их спокойствия». Как утверждается, об отравлении в Солсбери она узнала от друга семьи, который процитировал новости из Твиттера. Виктория Скрипаль рассказала, что в тот вечер не смогла получить информацию из федеральных каналов, а за развитием ситуации следил муж. Значительная часть рассказа также посвящена эмоциям племянницы Скрипаля. При этом текст первой главы книги выглядит не совсем отредактированным: там присутствуют ряд грамматических и пунктуационных ошибок, на что обратили внимание некоторые пользователи соцсетей. Периодичность выпуска глав из книги сама Скрипаль пока не определила.

Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей Москву. По версии британских властей, против экс-офицера ГРУ и его дочери было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в России. Москва, в свою очередь, все обвинения отрицает.