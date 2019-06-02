Sunday Times: Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио на фоне нового допингового скандала

Об этом сообщает британское издание Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Сообщения о возможности отстранения россиян от Олимпиады приходят на фоне предстоящего заседания совета Международной федерации легкой атлетики. Там будут рассматривать , вопрос восстановления членства российской федерации легкой атлетики. Поводом для повторения истории Рио может послужить допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко. По информации Sunday Times, представителей Всероссийской федерации легкой атлетики заподозрили в фальсификации документов по его делу и даче ложных показаний по делу о пропуске им допинг-тестов в прошлом году. Якобы спортсмен предоставил документы, согласно которым был болен и не мог явиться на проверки. Подозрения падают и на представителей Федерации легкой атлетики России, которые таким образом могли намеренно содействовать сокрытию допинговых нарушений. Источник респектабельной британской газеты уверен, что, если обвинения будут доказаны, российских спортсменов отстранят от Олимпиады в японской столице. 21-летний Данила Лысенко в прошлом сезоне демонстрировал среди своих конкурентов лучшие показатели. Источники Таймс, знакомые с ходом расследования этого дела, сообщили, что в справках, предоставленных спортсменом, был указан несуществующий адрес клиники, где он проходил анализы.



В России ранее на уровне Кремля заявляли о том, что страница с допинговой историей для наших спортсменов перевернута.